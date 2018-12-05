رئيس النصر السعودي يطالب بنقاط مباراة الوحدة

طالب رئيس نادي النصر، سعود آل سويلم، الاتحاد السعودي لكرة القدم، بتقديم توضيحات بشأن تسجيل لاعب فريق الوحدة، علي النمر، باعتباره لاعبا سعوديا وليس مواليد، مؤكدا أن ناديه لا يريد سوى تطبيق القانون.

وقال سعود آل سويلم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نريد دورينا واحدا من أفضل 10 في العالم، وهذا لن يتحقق إلا بأنظمة وقوانين ولوائح صارمة على الكل. النصر لا يريد إلا تطبيق القانون".

وكانت إدارة النصر قد تقدمت عقب مباراته أمام الوحدة، والتي انتهت لصالح الأخير 2-1، باحتجاج ضد إشراك الوحدة لاعبين من فئة الشباب، وهما أحمد عبده و علي النمر، بحجة أن اللوائح تقضي بمشاركة لاعب واحد من هذه المواليد.

وأضاف: "النمر لاعب مواليد، وكل من يتابع الدوري السعودي يعرف أنه لاعب مواليد، فكيف صار سعوديا! الاتحاد السعودي ليس له حق أن يعطي جنسية بلد، بل يطبق قوانين ولوائح كرة القدم فقط".

وتابع "إدارة النصر تطالب بتطبيق اللوائح، ومواد اللوائح واضحة، 3 نقاط للنصر بسبب الخطأ اللي وقع فيه الوحدة أو أيا كان لا يهمنا، المهم أنه خالف اللائحة، وتطبيق اللوائح مطلب النصر".

وأتم سعود آل سويلم، بقوله: "مجلس إدارة نادي النصر، وأنا كرئيس مؤتمنون على النادي أمام جماهيره وأمام رئيس هيئة الرياضة ولا نريد إلا تطبيق اللوائح فقط".

وختم "أطالب اتحاد الكرة بتوضيحات كيف تم تسجيل النمر كلاعب سعودي؟! وهل إدارة الوحدة قدمت أوراق ووثائق غير صحيحة أو مضللة؟".