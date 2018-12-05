فالفيردي ينتقد ترتيب ميسي في صراع الكرة الذهبية

حذر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، لاعبيه من الاستهانة بمنافسهم كولتورال ليونيسا، أحد أندية الدرجة الثالثة، في إياب دور الـ32 بكأس الملك، غدا الأربعاء، على ملعب كامب نو.

وقال فالفيردي، خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء: "نريد الفوز والتأهل لثمن النهائي. لقاء الذهاب هناك كان صعبا جدا، والمنافس قدم مستوى كبيرا، وعانينا كثيرا من أجل الفوز. أتوقع تكرار الأمر غدا".

واستغل المدرب الباسكي المناسبة للثناء على مستوى مدافعه الفرنسي كليمون لونجليه، الذي يشارك بصفة أساسية، بعد إصابة مواطنه صامويل أومتيتي في الركبة.

وقال في هذا الصدد: "لونجليه لاعب محل ثقة بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لقد أصبح لاعبا أساسيا، وتأقلم سريعا على أجواء الفريق. سعيد بتواجد لاعب مثله في البارسا".

ورغم اعتماده من جديد على اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة مستمرة، إلا أن فالفيردي أكد أنه لن يخاطر في مباراة الغد.

وأضاف: "تشكيل الغد سيشهد تغييرات، ومشاركة لاعبين لا يشاركون باستمرار. نريد مشاهدتهم، ولكن هذا لن ينسينا الهدف الأساسي وهو الفوز بالمباراة والتأهل".

وأعرب مدرب البلوجرانا عن تفاؤله بقدرة مهاجمه لويس سواريز على اللحاق بمباراة "ديربي كتالونيا"، السبت المقبل، أمام إسبانيول، بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين بسبب معاناته من آلام في الركبة.

وحول احتلال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرتبة الخامسة بين اللاعبين في جوائز الكرة الذهبية، قال: "لا يمكنني التعقيب. إذا كان هناك تضارب في معايير إحدى الجوائز من عدمه. لست المسؤول عن هذا، كل شخص له رأيه، الأمر بالنسبة لنا الأمر غير منطقي، نهنئ مودريتش، لأنه لاعب كبير".

يذكر أن مواجهة ذهاب دور الـ32 نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على ملعب كولتورال، انتهت بفوز بشق الأنفس للكتيبة الكتالونية 1-0 في الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق الفرنسي كليمون لونجليه.