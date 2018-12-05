شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع للأهلي أمام الجونة.. أزارو يقود الهجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد الأهلي لمواجهة نظيره الجونة في الثامنة مساء علي إستاد السلام ضمن مؤجلات الدوري العام، وهي المباراة الثالثة لمحمد يوسف علي رأس القيادة الفنية للنسور الحمر.

من ناحيتها اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الأهلي والجونة، ويعاونه كلاً من محمد عبد المجيد وسامي هلهل حكام مساعدين ، وأحمد صالح حكماً رابعاً، وكل من أحمد العدوي ووليد عبد العزيز حكماً خامساً.

واستقر يوسف علي التشكيل المتوقع أن يدفع به أمام الجونة والمكون من:

حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع: كريم نيدفيد وسعد سمير وأحمد علاء وأيمن أشرف

خط الوسط: عمرو السولية هشام محمد ووليد سليمان وأحمد الشيخ

خط الهجوم: وليد أزارو وناصر ماهر