شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد المصري .. الأبيض يتوجه للإسكندرية للتدريب على برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه فريق الزمالك إلى مدينة الإسكندرية، منذ قليل، للانتظام فى معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة المصرى، غدا الخميس، على ملعب برج العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويخوض الزمالك مرانه الأخير مساء اليوم على ملعب برج العرب استعدادا للقاء المصرى، حيث فضل السويسرى جروس إقامة التدريب هناك ليعتاد اللاعبون على الملعب.

وجاءت قائمة الزمالك لمباراة المصرى على النحو التالى :-

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم " جنش " وعماد السيد

خط الدفاع: محمود علاء وحمدى النقاز وبهاء مجدى ومحمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد أحمد كماتشو وعبد الله جمعة

خط الوسط: طارق حامد و فرجانى ساسى ومحمود عبد العزيز و محمد حسن و محمد عنتر و محمود عبد المنعم كهربا وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم ويوسف أوباما ومصطفى فتحى

خط الهجوم: عمر السعيد وكاسونجو وحميد أحداد

فيما يغيب عن الزمالك فى مباراة المصرى محمود حمدى الونش للإصابة ومحمد عبد الغنى للإيقاف وأيمن حفنى وأحمد أبو الفتوح وأحمد مدبولى ومحمود عبد العاطى "دونجا" وعمر صلاح لأسباب فنيه.