شاهد فى دقيقة.. تعرف على 5 ضحايا للمظاليم فى كأس مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت مسابقة كأس مصر مفاجأة لجماهير المصرى بعد وداع فريقها المنافسات بالخسارة أمام جزيرة مطروح، ولم تكن هذه هى المرة الأولى التى تشهد سقوط فرق كبرى فى فخ أندية المظاليم. الزمالك وبنى عبيد - موسم 2008 / 2009 - دور الـ 32من بطولة الكأس - خسارة الزمالك 1/0 المقاولون والمريخ - موسم 2015 / 2016 - دور الـ 32من مسابقة الكأس - خسارة المقاولون 5/3 بركلات الترجيح الأهلى وبترول أسيوط - موسم 2007 / 2008 - دور الـ 32من بطولة الكأس - خسارة الأهلى بهدف نظيف المقاصة وإف سى مصر - موسم 2015 / 2016 - دور الـ 32من كأس مصر - خسارة المقاصة بهدف دون رد المصرى جزيرة مطروح - موسم 2018 / 2019 - دور الـ 32من الكأس - خسارة المصرى بهدفين مقابل هدف

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