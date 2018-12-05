شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يطمئن على برنامج تأهيل صالح جمعة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الحديث مع صالح جمعة، للاطمئنان على برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في ملعب التتش تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي.
ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أدى جمعة تدريبات بدنية مكثفة، اشتملت على الجانب البدني وتدريبات بالكرة.
وحرص يوسف، على تحفيز اللاعب، خلال المران الأخير للفريق الذي أقيم مساء أمس، استعدادًا لمواجهة الجونة اليوم الأربعاء، ضمن مؤجلات الجولة السابعة لبطولة الدوري.
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