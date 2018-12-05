شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عادل حكمًا لمباراة الأهلي والجونة بالدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، الحكم محمد عادل لإدارة مباراة الأهلي والجونة المؤجلة من الأسبوع السابع للدوري الممتاز المصري، والمقرر إقامتها اليوم في الثامنة مساءا، على استاد السلام.

ويعاون عادل كل من، محمد عبدالمجيد وسامي هلهل، وأحمد صالح حكما رابعا، وأحمد العدوي ووليد عبدالعزيز حكما خامسا.