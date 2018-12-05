فابريجاس مطلوب في الليجا

يقترب الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، من الرحيل عن الفريق اللندني، خاصة أن عقده مع البلوز ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن اللاعب الإسباني صاحب الـ31 عامًا، مطلوب في الليجا، حيث يرغب أتلتيكو مدريد في ضمه، الصيف المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن دييجو سيميوني، المدير الفني للروخيبلانكوس، يريد تعزيز خط وسط فريقه خلال الفترة المقبلة، ويرى أن التوقيع مع فابريجاس سيكون خطوة للأمام.

وتشير العديد من التقارير إلى أن فابريجاس رفض عدة عروض من ميلان الإيطالي وأندية أخرى في الصين، حيث يرغب في الاستمرار في المنافسة على أعلى مستوى.

وكان مدرب تشيلسي، ماوريسيو ساري، قد أعلن يوم أمس الثلاثاء، عن رغبة النادي في تجديد عقد اللاعب مع الفريق، لكن هناك عقبة تقف أمام الاتفاق بين الطرفين، وهي مدة العقد الذي يريده فابريجاس.