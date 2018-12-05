بايرن ميونخ يُجهز 150 مليون يورو لإبرام صفقتين

يتطلع نادي بايرن ميونخ الألماني، إلى تعزيز صفوفه بصفقات جديدة ومميزة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" أن بايرن ميونخ يجهز 150 مليون يورو، من أجل ضم ثنائي أياكس الهولندي، ماتياس دي ليجت وفرينكي دي يونج، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

في الوقت نفسه، أوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن دي ليجت وفرينكي أبلغا المدير الرياضي لأياكس، مارك أوفرمارس، أنهما يرغبان في مغادرة الفريق خلال الصيف المقبل.

ويرغب برشلونة في الحصول على خدمات الثنائي دي يونج وماتياس دي ليجت، لكنه يحاول خفض ثمن استقدام اللاعبين للكامب نو.

وتتحدث وسائل الإعلام في ألمانيا، عن رغبة بايرن ميونخ في القيام بعملية تجديد، الصيف المقبل، حيث من المتوقع، رحيل عدد كبير من اللاعبين أمثال ريبيري وروبن وهوميلز وخافي مارتينيز وجيروم بواتينج.

وسيكون أمام الفريق البافاري، ميزانية تبلغ 200 مليون يورو، لتجديد دماء بايرن ميونخ، الذي يخطط أيضًا لضم بنجامين بافارد من شتوتجارت مقابل 35 مليون يورو، ويوفيتش وأنتي ريبيتش ثنائي آينتراخت فرانكفورت.