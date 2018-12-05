شكرا لقرائتكم جماهير بوكا جونيوز تودع فريقها بطريقة كرنفالية قبل مواجهة ريفربليت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرصت جماهير بوكا جونيورز الأرجنتينى على توديع فريقها بطريقة كرنفالية قبل اتجاهه إلى مدريد لمواجهة ريفر بلايت في إياب نهائي كوبا ليبرتادوريس.

وغادت حافلة بوكا جونيورز العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس متجهة إلى مدريد وسط احتفالات الجماهير التى احتشدت أمام النادى والمطار لتوديع فريقها.

ومن المقرر أن يستضيف ملعب سانتياجو برنابيو فى العاصمة مدريد المباراة النهائية الأحد المقبل بعدما تقرر نقل المباراة إلى هناك عقب أعمال الشغب التى قامت بها جماهير ريفر بلايت قبل مباراة الإياب الأسبوع الماضى.

وتنطلق مباراة ريفربليت وبوكا جونيورز فى الرابعة والنصف عصراً بتوقيت الأرجنتين، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وكانت حافلة بوكا جونيورز تعرضت للرشق بالحجارة والغاز المسيل للدموع، السبت الماضى، من قبل جماهير ريفر بليت، ما أدى لإصابة عدد من اللاعبين.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابى (2/2)، على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز، ما يجعل جميع الاحتمالات واردة فى مباراة الإياب.

وتقرر إقامة المباراة فى العاصمة الإسبانية "مدريد"، التى تتواجد فيها أكبر جالية أرجنتينية فى العالم، بجانب احتلال المدينة المركز العاشر فى قائمة أكثر المدن أماناً على مستوى العالم، كما تمتلك العاصمة الإسبانية مطارا متصلا بشكل كبير برحلات من أمريكا الجنوبية، أى أن جماهير البوكا والريفر لن تجد صعوبة فى التنقل إلى "مدريد" من أجل حضور المباراة.