شكرا لقرائتكم ليفربول يفقد خدمان ساديو ماني أمام بيرنلي الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن ساديو ماني نجم ليفربول لن يلحق بمباراة فريقه أمام بيرنلي والمقرر إقامتها في العاشرة إلا ربع مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة 15 للدوري الإنجليزي.

وكان يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول قد أكد في المؤتمر الصحفي أمس أن ساديو ماني يعاني من جرح في قدمه احتاج لعدة غرز وغير جاهز لمباراة اليوم، كما تحوم شكوك أيضًا حول مشاركة أندي روبرتسون الظهير الأيسر لعدم الجاهزية.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد بيرنلي

كشفت صحيفة "تايمز" الإنجليزية أن كلوب سيجرى عدة تغييرات على تشكيل فريقه اليوم، وأبرزها استبعاد ساديو ماني للإصابة وروبرتو فيرمينو لتراجع مستواه مؤخرًا، وقد يبدأ مباراة اليوم بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: جوميز، لوفرين، فان ديك، مورينو.

الوسط: ميلنر، فابينيو، كيتا.

الهجوم: محمد صلاح، ستوريدج، شاكيري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتى المتصدر والذى تغلب أمس على واتفورد، فيما يأتى بيرنلى فى المركز الـ19 وقبل الأخير برصيد 9 نقاط.