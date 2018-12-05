شكرا لقرائتكم وكيل بلاسيوس يتحدث عن مفاوضات برشلونة وموقفه من ريال مدريد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف ريناتو كورسي وكيل أعمال ايزيكويل بالاسيوس لاعب وسط ريفر بليت الأرجنتيني والذي تلقي عروضا من كبار أوروبا للتعاقد معه بنهاية الموسم الجاري بعد المستويات القوية التي ظهر عليها في كأس ليبرتادوريس، وقيادة فريقه إلي الدور النهائي.

ويستعد ريفر بليت لمواجهة غريمه بوكا جونيورز في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس علي ملعب سنتياجو برنابيو يوم 9 ديسمبر الجاري بعد قرار الاتحاد اللاتيني بنقل المباراة خارج الأرجنتين بعد أحداث الشغب التي شهدتها مباراة الإياب علب ملعب ريفر بليت.

وعن حقيقة مفاوضات برشلونة أكد وكيل بالاسيوس أن برشلونه جاء للحديث فقط ، لم يتقدموا كما فعل ريال مدريد ، هناك روما و فولفسبورج و انتر ميلان ، لكن ريال مدريد مهتم أكتر وتعامل بطريقة احترافية وآمل أن ينتهي به المطاف معهم.

وكشف كورسي أن الطرفان سيتحدثان بعد نهائي اليبرتادوريس وقد ينتهي به المطاف لاعبا في صفوف ريال مدريد في 2019.