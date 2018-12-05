شكرا لقرائتكم توني كروس: لا أرغب أن أصبح مدرباً بعد الاعتزال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث الألماني تونس كروسي لاعب وسط ريال مدريد عن مسيرته مع الكرة وانضمامه إلي صفوف الملكي ليصبح أحد نجوم المدريديستا.

وقال كروس في تصريح لموقع " Esquire" ، "إنتقالي إلى ريال مدريد كان خطوة كبيرة، كنت في الـ24 من عمري ومغادرة ألمانيا كان شيئاً صعباً، هنا أولادي يشعرون بالسعادة، أنا ناجح والأجواء جيدة هنا، أنا أحب كرة القدم منذ ان كنت طفلاً، كنت اشاهد العديد من المباريات وكنت أيضاً العب مع اخي فيليكس كرة القدم دائماً".

وعن مسيرته بعد اعتزال الكرة وهل من الممكن أن يصبح مدرباً؟ رد كروس قائلا، " "لا ارغب بأن أصبح مُدرباً ، لا أريد أن تكون حياتي دائماً هكذا، دون أن أتوقف عن السفر وان لا أكون بالمنزل، لا أريد أن أصبح مُدرباً."

وعن ارتدائه حذاء رياضي أبيض في المباريات كشف أن، " ربما هو شيء نفسي فقط لكن أنا بحاجة إليهم."

أضاف: " "أنا شخص محظوظ، لدي عائلة، وأتمتع بصحة جيدة، أحب عملي وأساعد المجتمع، عندما ارى وجوه الأطفال وعائلاتهم يظهر لك أنك تقوم بعملٍ جيد، أنا سعيد."

ورد عن المهنة التي كان يتمناها في الصغر عندما كان طفلاً قائلا، "لا أعرف ، لم يكن لدي الوقت للتفكير، كنت بالفعل لاعب كرك قدم وبدأت بالتدرب مع بايرن وعندما أصبحت بالـ17 من عمري شاركت مع الفريق الأول ، بسهولة هكذا تختار الوظيفة المثالية."



