شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا على دكة بدلاء الأهلي أمام الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه النية داخل الجهاز الفني للنادى الأهلي لعدم البدء بمؤمن زكريا لاعب الفريق أساسياً في مباراة الجونة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم،الأربعاء، بإستاد السلام المؤجلة من الجولة السابعة للدوري.

ودخل زكريا قائمة الأهلى لمباراة الجونة بعدما خرج من الحسابات نهائيا في المباريات الماضية ومن المقرر أن يظهر في اللقاء لكن كأحد التبديلات ليعود للمشاركة مع المارد الأحمر بعد فترة طويلة من الغياب على خلفية عدم الجاهزية وأزمة تجديد عقده قبل أن يجدد مؤخراً لمدة ثلاثة مواسم.

وينوى محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلى الدفع بنفس التشكيل الذى خاض مباراة بتروجت الماضية والتى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف باستثناء مشاركة عمرو السولية بدلاً من حسام عاشور لإصابة الأخير.

ويحتل الأهلي المركز السادس عشر في الدوري برصيد 14 نقطة وله 8 مباريات مؤجلة بينما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة من 15 مباراة.