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شكرا لقرائتكم تجديد استاد القاهرة يتكلف 15 مليون جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة أن تكلفة إصلاحات وتجديد الملعب والبنية التحتية وصلت إلى 15 مليون جنيه.
وأوضح درويش في تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت أن تجديد الملعب وصل إلى مرحلة الفايبر وسيكون جاهزًا قريبًا لاستقبال المباريات.
وأشار درويش إلى أن استاد القاهرة ملعب منتخب مصر والأهلي والزمالك في الأساس.
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