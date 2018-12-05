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القطن الكاميروني ينتظر الإسماعيلي في دور الـ 32 لدوري الأبطال

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شكرا لقرائتكم القطن الكاميروني ينتظر الإسماعيلي في دور الـ 32 لدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حجز القطن الكاميرونى تذكرة التأهل لدور الـ 32 بدوري الابطال الافريقى لينتظر الفائز من الاسماعيلى ولوميساجير البوروندى المقرر له اليوم .

ويستضيف فريق الإسماعيلى مع دقات الخامسة مساء اليوم الأربعاء، نظيره فريق لو ميساجير البوروندى على استاد الإسماعيلية ضمن لقاءات إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأصفر قد قطع شوطًا كبيرًا فى التأهل لدور الـ32 للبطولة بعدما فاز فى لقاء الذهاب خارج الديار بهدف نظيف أحرزه طارق طه.

القطن الكاميرونى تأهل لدور الـ32 بعد فوزه بركلات الترجيح على فريق ديولاسو بطل بوركينا فاسو بركلات الترجيح، بنتيجة 5/3، وذلك بعد انتهاء مباراتى الذهاب والعودة بنفس النتيجة 3/1.

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