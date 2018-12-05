شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا على مقاعد بدلاء الأهلى وتغيير وحيد أمام الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه النية داخل الجهاز الفنى للنادى الأهلى لعدم البدء بمؤمن زكريا لاعب الفريق أساسياً فى مباراة الجونة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، باستاد السلام المؤجلة من الجولة السابعة للدورى.

ودخل زكريا قائمة الأهلى لمباراة الجونة بعدما خرج من الحسابات نهائيا فى المباريات الماضية ومن المقرر أن يظهر فى اللقاء لكن كأحد التبديلات ليعود للمشاركة مع المارد الأحمر بعد فترة طويلة من الغياب على خلفية عدم الجاهزية وأزمة تجديد عقده قبل أن يجدد مؤخراً لمدة ثلاثة مواسم.

وينوى محمد يوسف المدير الفنى المؤقت للأهلى الدفع بنفس التشكيل الذى خاض مباراة بتروجت الماضية والتى فاز فيها الأحمر بهدف نظيف باستثناء مشاركة عمرو السولية بدلاً من حسام عاشور لإصابة الأخير.

ويضم التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى أمام الجونة الليلة كلاً من شريف إكرامى، وسعد سمير، وأحمد علاء، وكريم نيدفيد، وهشام محمد، وعمرو السولية، وأيمن أشرف، ووليد سليمان، وناصر ماهر، وأحمد الشيخ، ووليد أزارو.

ويحتل الأهلى المركز السادس عشر فى الدورى برصيد 14 نقطة وله 8 مباريات مؤجلة، بينما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة من 15 مباراة.