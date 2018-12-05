شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ضد المصري .. 3 لاعبين ينتظرون الفرج فى القلعة البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسبب سقوط الزمالك المفاجئ فى البطولة العربية بالخسارة أمام الاتحاد السكندرى وتوديع المسابقة مبكرا من دور الـ16 فى فتح الطريق أمام إجراء السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى بعض التعديلات فى التشكيلة البيضاء. وشهدت الفترة الماضية تمسك المدرب السويسرى بأسماء بعينها فى خوض مباريات الزمالك، خاصة فى ظل الانتصارات المتتالية للفريق الأبيض بمسابقة الدورى المصرى والهيمنة على صدارة البطولة. ويترقب 3 لاعبين فى الزمالك الحصول على فرصة المشاركة فى مباراة المصرى المقرر لها غدا الخميس ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 لمسابقة الدورى الممتاز. وأصبح مصطفى فتحى الأقرب للمشاركة بشكل أساسى فى مباراة الزمالك والمصرى بعد تألقه مع الأبيض عند مشاركته كبديل لدقائق قليلة ليثبت للجميع جاهزيته لخوض المباريات بشكل أساسى. كما يترقب الثنائى محمد حسن والمغربى حميد أحداد المشاركة مع الزمالك فى ظل إمكانية تجديد دماء الفريق خلال المرحلة المقبلة خاصة مع ظهور اللاعبان بمستوى جيد فى التدريبات الجماعية طوال الفترة الماضية.

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