شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد قرعة بطولات كؤوس اليد موسم 2018 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد برئاسة سعيد عبد المنعم يوم 16 ديسمبر الجارى موعدا لانعقاد اجتماع قرعة بطولات الكؤوس للموسم الرياضى 2018 / 2019.

ومن المقرر أن تقام القرعة لجميع المراحل السنية للإناث و ارجال بدءا من الثانية عشر ظهرا.

من جانبه أكد سعيد عبد المنعم أنه تم تعديل موعد القرعة لتقام يوم 16 من الشهر الجارى بدلا من يوم 17 من الشهر نفسه من أجل حضور مندوبى الأندية مباراة مصر والبحرين الودية التى ستقام فى نفس يوم القرعة.