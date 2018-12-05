شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تكلفة إصلاحات استاد القاهرة قبل استقبال المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف على درويش رئيس هيئة استاد القاهرة أن تكلفة إصلاحات وتجديد الملعب والبنية التحتية وصلت إلى 15 مليون جنيه. وأوضح درويش، فى تصريحات لبرنامج "ساعة مع شوبير" على إذاعة أون سبورت، أن تجديد الملعب وصل إلى مرحلة الفايبر وسيكون جاهزًا قريبًا لاستقبال المباريات. وأشار درويش إلى أن استاد القاهرة ملعب منتخب مصر والأهلى والزمالك فى الأساس.

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