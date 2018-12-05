شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حطب لـ"شوبير": لايجوز نقل تبعية مركز التسوية والتحكيم الرياضى لوزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أنه لا يجوز نقل تبعية مركز التسوية والتحكيم الرياضى لوزارة العدل بعيدًا عن اللجنة الأولمبية.

وقال هشام حطب، فى تصريحات إلى برنامج "ساعة مع شوبير"، "نقل تبعية مركز التسوية والتحكيم الرياضى يعنى أنه سيكون خاضع للقضاء الإدارى وهو ما يخالف تعليمات اللجنة الأولمبية الدولية التى تعتبر لجوء أى نزاع رياضى إلى المحاكم الإدارية تدخلًا حكوميًا".

وأشار إلى أن مركز التسوية والتحكيم الرياضى بشكله الحالى مستقل عن اللجنة الأولمبية فى كل قراراته رغم أنه تابع لها.