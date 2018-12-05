بمشاركة الفراعنة .. الدوري الانجليزي يشتعل

الموجز - إعداد - محمد علي هـاشم

عزز فريق مانشستر سيتي، صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، بعد انتهاء المباريات التى أقيمت فى افتتاح منافسات الجولة 15 من المسابقة، مساء أمس الثلاثاء.

وفاز المان سيتي على واتفورد، بهدفين مقابل هدف، فى المواجهة التى جمعت بينهما على ملعب "فيكارج رود"، ليرفع رصيده إلى 41 نقطة تربع بها على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، ليوسع الفارق إلى 5 نقاط مع ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح، الوصيف الذى يلتقى مع بيرنلى مساء اليوم الأربعاء.(المصدر)

«صلاح أساسيا».. التشكيل المتوقع لفريق ليفربول ضد بيرنلي

يستضيف بيرنلي فريق ليفربول في إطار مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، وستنطلق المباراة في العاشرة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويقود المصري محمد صلاح، تشكيل الريدز المنتظر، أمام بيرنلي، ويعتمد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على طريقة 4-3-3 ويتكون التشكيل المنتظر من:

حارس المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، فان دايك، لوفرين، مورينو

خط الوسط: هندرسون، ميلنر، نابي كايتا

خط الهجوم: فيرمينو، صلاح، شاكيري

وسيتم نقل المباراة التي تقام على ملعب تيرف موور معقل فريق بيرنلي، عبر قناة بي إن سبورتس HD1، وسيتولى التعليق عليها، المعلق المصري محمد الكواليني.

ويحتل ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 36 نقطة خلف مانشستر سيتي المتصدر بنقطتين، ويملك بيرنلي 9 نقاط يحتل بهم المركز التاسع عشر قبل الأخير، ويقود المباراة تحكيميا الإنجليزي ستيوارت أتويل.(المصدر)

مانشستر يونايتد يمنح «النني» فرصة جديدة لتثبيت أقدامه داخل أرسنال

يحل أرسنال ضيفاً ثقيلاً على مانشستر يونايتد، في تمام العاشرة مساء، على ملعب «أولد ترافورد»، في إطار مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي «بريميرليج».

ويسعى محمد الننى، لاعب الجانرز والمنتخب الوطنى، في مواجهة المان يونايتد لتثبيت أقدامه داخل الفريق الإنجليزى بعد خروجه من حسابات أوناى إيمرى، المدير الفنى لأرسنال، وتردد اسمه على رأس القائمة التى سيطاح بها خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ولعل الفرصة أتيحت لـ«النني» من جديد بعد تأكد غياب زميله السويسرى جرانيت تشاكا، بداعى حصوله على الكارت الأصفر الخامس أمام توتنهام بديربى شمال لندن.

بينما يسعى الفريقين خلال المباراة إلى لتحسين مركزيهما بالدورى الإنجليزى، حيث يحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 30 نقطة، بينما يوجد الشياطين الحمر بالمركز السابع برصيد 22 نقطة.(المصدر)