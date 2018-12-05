مدير قاسم باشا يتحدث عن.. مستقبل تريزيجيه والبحث عن شبيهه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد نورسال بلجين المدير الرياضي لنادي قاسم باشا، أن مستقبل المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب الفريق سيتحدد عن طريق رئيس النادي.

وأشار بلجين في تصريحات لإذاعة راديو سبور، ونقلتها صحيفة فاناتك، أن فريقه يبحث عن موهبة مثل تريزيجيه للتعاقد معها خلال الفترة المقبلة.

وقال بلجين: "مستقبل تريزيجيه ودياني يحدده رئيس النادي فقط، نحن فريق جيد ولا نريد فقدان هذه الميزة، ولكن علينا التفكير في ماذا لو قدمت لهم عروضًا بسعر جيد؟".

وأكمل: "لدينا أهداف كثيرة، ونمتلك كرة قدم جيدة في خط الوسط، كل اللاعبين مهمين بالنسبة لنا".

وأضاف: "قمنا بالتعاقد مع تريزيجيه، ونبحث عن لاعب مثله، ولكن هل سيكون صغيرًا في السن؟ هل هو موهبة جيدة؟ هل سيتركنا بعد ثلاث سنوات؟".

واختتم: "نبحث دائمًا عن لاعبين مثل تريزيجيه الذي يتحدث عنه الجميع الآن".

وكان تريزيجيه على أعتاب الرحيل من صفوف قاسم باشا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، في ظل وجود رغبة من ناديا جالاتا سراي التركي وسلافيا براغ التشيكي في التعاقد معه.