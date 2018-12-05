كلوب يوجه رسالة إلى صلاح.. ويؤكد: حاسبوه بعد نهاية الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أن محمد صلاح، لاعب الفريق، لا يعاني من أي أزمات على صعيد تسجيل الأهداف خلال الموسم الجاري.

كلوب أكد، في تصريحات نشرتها صحيفة ميرور الإنجليزية، أن محمد صلاح كان بإمكانه تسجيل أكثر من سبعة أهداف خلال الموسم الجاري، لكنه شدد على ثقته باللاعب المصري.

وقال المدرب الألماني: "لست مضطرًا لتكرار حديثي، ولكن كيف تحكمون لى الأمور؟ ليس لدي تأثير في هذه الحالة، العالم مفتوح والجميع بإمكانه الحكم على أي شيء".

وأكمل: "الأمور على ما يرام، صلاح سجل سبعة أهداف في الدوري، ولكن من سجل أكثر؟ أوباميانج؟ وسجل هدفين في آخر مباراة، أعنى أنه لا يوجد من يفرق عنه -يقصد صلاح- بفارق 15 هدفًا".

ويتربع بيير إيميريك أوباميانج مهاجم أرسنال على صدارة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد عشرة أهداف، أمام سيرجيو أجويرو ورحيم سترلينج لاعبا مانشستر سيتي، هاري كين مهاجم توتنهام، جلين موراي من برايتون وكاليوم ويلسون لاعب بورنموث بثمانية أهداف لكل لاعب.

وأضاف كلوب: "صلاح كان بإمكانه تسجيل أهداف أكثر في ظل الفرص التي أتيحت له، ولكن لا شيء آخر يمكن أن يقال، فقط حاول وستجد نفسك في أفضل شكل بالمباراة المقبلة".

ووجه الألماني نصيحة لصلاح، قال خلالها: "حاول أن تقوم بأقصى جهد ممكن، وبعد نهاية الموسم سيتم الحكم عليك، لا يمكن أن نفصل في الأمور خلال الموسم، فقط بعد نهايته".

واختتم: "بإمكانك أن تفعل ذلك -تسجيل المزيد من الأهداف- ولكن هذا الأمر ليس الأكثر أهمية بالنسبة لنا".

وسيلتقي ليفربول مع بيرنلي مساء اليوم الأربعاء في إطار مباريات الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".