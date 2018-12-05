استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة المباريات نهاية يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

كشف علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، عن وجود رغبة من أندية الأهلي والزمالك ومصر المقاصة لإقامة مبارياتهم على الاستاد خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس هيئة الاستاد في تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت": "الأهلي ليس الفريق الوحيد الذي طالب بإقامة مبارياته على استاد القاهرة، هناك إصرار شديد من نادي الزمالك لإقامة مبارياته على استاد القاهرة، كما تلقيت اتصالات من جانب محمد عبدالسلام، رئيس مصر المقاصة، يطلب فيها أيضًا إقامة مبارياته على استاد القاهرة".

كان محمد مرجان، المدير التنفيذي في النادي الأهلي، أكد في تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه توصل لاتفاق مع الأمن لخوض مباريات فريقه على استاد القاهرة فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

وتابع: "الاستاد سيكون جاهزًا لاسضافة المباريات بنهاية يناير المقبل، حاليًا أنهينا البنية التحتية، وسنقوم الفترة المقبلة بتركيب نجيلة شتوية بجانب تغيير المقاعد".

وأنهى: "صرفنا حتى الآن 15 مليون جنيه على تكاليف صيانة أرضية الملعب فقط، ويتبقي الآن تحديد تكاليف تغيير مقاعد الاستاد".