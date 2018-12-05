رياضة | محمد عادل حكما للأهلي والجونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عادل حكما للأهلي والجونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الأهلي فريق الجونة في الساعة الثامنة مساء اليوم ضمن مؤجلات الجولة السابعة من الدوري المصري. ويدير مباراة الأهلي والجونة الحكم محمد عادل ويعاونه محمد عبد المجيد "مساعد أول" وسامي هلهل "مساعد ثان" وأحمد صالح وأحمد العدوي ووليد عبد العزيز. ويحتل النادي الأهلي المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بينما الجونة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

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