رياضة | المنتخب الأوليمبي يواجه إسبانيا وهولندا وأمريكا وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المنتخب الأوليمبي يواجه إسبانيا وهولندا وأمريكا وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد خوض المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة شوقي غريب المدير الفني 3 مواجهات ودية خلال شهر مارس المقبل، استعدادًا للأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن يبدأ الفراعنة أولى مبارياتهم الودية أمام المنتخب الإسباني، على أن يواجه في المباراة الثانية المنتخب الهولندي ويختتم مواجهاته بلقاء المنتخب الأمريكي.

ويستعد المنتخب الأوليمبي لنهائيات الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا بالقاهرة العام المقبل، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وكان "الخليج 365 الرياضي" انفرد بمخاطبة الاتحاد المصري برئاسة هاني أبوريدة للاتحادين الإسباني والهولندي، في سبتمبر الماضي من أجل خوض مباريات ودية مع الطرفين.