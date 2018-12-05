رياضة | بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي على يلا شوت في الدوري الانجليزي

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يلتقي فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح، مع نظيره بيرنلي في تمام العاشرة إلا ربع مساء الأربعاء الموافق 5 ديسمبر الحالي، علي ملعب "تورف مور" معقل الأخير، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" موسم 2018-2019.

ستذاع مباراة ليفربول ضد بيرنلي في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأربعاء 5-12-2018 وستذاع عبر قناة bein sports hd 8 ، وسيتولي التعليق عليها المعلق محمد بركات.

بطاقة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي:-

بيرنلي Vs ليفربول. البطولة : الدوري الانجليزي (الأسبوع 15). القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 . الملعب : تيرف مور . المعلق : محمد الكواليني . موعد مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي:- 10:45 مساءاً بتوقيت السعودية . 9:45 مساءاً بتوقيت مصر . 9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين . 9:45 مساءاً بتوقيت الأردن. 9:45 مساءاً بتوقيت سوريا . 9:45 مساءاً بتوقيت لبنان . 10:45 مساءاً بتوقيت العراق . 9:45 مساءاً بتوقيت السودان . 10:45 مساءاً بتوقيت اليمن . 9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا . 8:45 مساءاً بتوقيت تونس . 8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر . 8:45 مساءاً بتوقيت المغرب . 11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات. 10:45 مساءاً بتوقيت البحرين. 11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 10:45 مساءاً بتوقيت الكويت . 10:45 مساءاً بتوقيت قطر. 7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا. 10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر . 7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT . بث مباشر مباراة ليفربول وبيرنلي على يلا شوت في الدوري الانجليزي ستذاع مباراة ليفربول ضد بيرنلي في تمام العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، يوم الأربعاء 5-12-2018 وستذاع عبر قناة bein sports hd 8 ، وسيتولي التعليق عليها المعلق محمد بركات. كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة ليفربول ضد بيرنلي عبر خدمة البث المباشر على موقع الخليج 365 الرياضي.

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