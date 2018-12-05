رياضة | ظهير الأهلي يرحب باللعب في كارديف سيتي

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رحب علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي بفكرة الانضمام إلى نادي كارديف سيتي الإنجليزي للانضمام إليه خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل. ويراقب كارديف سيتي علي معلول مع الأهلي بعد عودته من الإصابة تمهيدَا لضمه خاصة أنه كان محط أنظار قبل الإصابة. ويخضع علي معلول لبرنامج بدني مكثف تمهيدًا لعودته للملاعب تحت إشراف طارق عبد العزير، أخصائي التأهيل.

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