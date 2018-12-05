رياضة | سيرينا ويليامز تواجه شقيقتها للاستعراض في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرينا ويليامز تواجه شقيقتها للاستعراض في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجه الأمريكية سيرينا ويليامز لإمارة أبو ظبي شقيقتها فينوس ببطولة مبادلة الاستعراضية، التي تتكون من مباراة واحدة فقط في فئة السيدات.

وغابت سيرينا عن معظم فترات عام 2017؛ بسبب وضعها لطفلتها في سبتمبر/أيلول في ذلك العام، وعادت إلى الملاعب من جديد ببطولة مبادلة في نفس العام حيث خسرت أمام للاتفية إيلينا أوستابينكو، بحسب ما أوضح موقع "tennis365".

وقالت سيرينا ويليامز عن مشاركتها في بطولة مبادلة الشهر المقبل: "أحببت كثيرًا اللعب بأبو ظبي العام الماضي، وأشعر بالإثارة للعودة من جديد لتلك المدينة الجميلة ومقابلة جماهيري. ستتمتع البطولة هذا العام بخصوصية أكبر كوني سأواجه شقيقتي".

وتقام بطولة مبادلة في الفترة ما بين يومي 27 و29 ديسمبر/المقبل بمشاركة الشقيقتني ويليامز في منافسات السيدات مقابل مشاركة نوفاك ديوكوفيتش، ورافاييل نادال على رأس اللاعبين المشاركين في مسابقة الرجال