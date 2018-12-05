رياضة | عقدة جديدة في صفقة حسين الشحات مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقدة جديدة في صفقة حسين الشحات مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض نادي العين الإماراتي فكرة رحيل لاعبه حسين الشحات خلال فترة الانتقالات الشتوية في شهر يناير المقبل. وتمسك نادي العين باستمرار حسين الشحات لنهاية الموسم رغم إصرار النادي الأهلي على ضمه استغلالًا لرغبة اللاعب في الرحيل. ويسعى الأهلي لضم حسين الشحات من العين الإماراتي لتدعيم مركز صانع الألعاب في الفريق بعد رحيل عبد الله السعيد إلى أهلي جدة السعودي.

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