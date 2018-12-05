رياضة | رابط كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر live on line – كول كورة Al Ahli

يواجه النادي الأهلي المصري نظيره الجونة على استاد السلام، مساء اليوم الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام، والتي تم تأجيلها لانشغال الفريق الأحمر باللعب في دوري أبطال أفريقيا 2018.

ويحتل الأهلي قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز في 4 وتعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.

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ويسعى الفريق الأحمر لاستمرار حصد النقاط في مشواره للعودة مرة أخرى لمكانته في جدول ترتيب الدوري، بعد الفوز على بتروجت في المباراة الماضية بهدف نظيف، خاصة أن الفريق الأحمر يواجه ظروفًا صعبة، ويعاني تراجع النتائج والمستوى، خاصة بعد الخسارة أمام المقاولون العرب في الدوري العام، ومن قبلها توديع البطولة العربية وخسارة اللقب الأفريقي قبل أن يستعيد الفريق نغمة الانتصارات أمام بتروجت.

والتقى الأهلي والجونة من قبل 12 مرة، 7 فوز للأهلي، وفوز وحيد للجونة، و4 تعادلات.

آخر مواجهات الفريقين بالدوري، كانت بالدور الثانى موسم 2015، انتهت بالتعادل 1 – 1 وأحرز للأهلى إسلام رشدي لاعب الجونة الحالي، وإسلام محارب، لاعب الأهلي الحالي للجونة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناتي “النيل الرياضية”، و”On Sport HD”.

رابط كورة لايف | مشاهدة مباراة الاهلي والجونة بث مباشر live on line – كول كورة Al Ahli