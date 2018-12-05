5 محاضرين سعوديين بالآسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس، 5 محاضرين سعوديين لرخصة التدريب الآسيوية c، وهم: محمد عبدالجواد، وجبريل العميري، وفهد مدهش، وعلي البارقي، ومحمد العبدلي.

وبات من حق هذا الخماسي، محاضرة المدربين للحصول على الرخصة c.