كاريلي وعبده وجمهور الاتحاد يحصدون جوائز الأفضل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ مكة المكرمة

منحت اللجنة الفنية في رابطة دوري المحترفين السعودي، والتي تضم خبرات سعودية وعربية، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة البرازيلي فابيو كاريلي جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 11 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

كما منحت اللجنة لاعب الوحدة من مواليد المملكة، أحمد عبده جائزة أفضل لاعب في الجولة.

واعتادت رابطة دوري المحترفين لكرة القدم إعلان الفائزين بجائزة أفضل لاعب ومدرب وجمهور بعد كل جولة وشهر من الدوري.

وسبق لمدرب الوحدة كاريلي أن حقق جائزة أكتوبر الماضي.

ويأتي اختيار كاريلي لجائزة أفضل مدرب في الجولة لنجاحه في قلب تأخر فريقه أمام النصر إلى الفوز عليه 2-1 في ملعبه بين جماهيره في الرياض.

فيما حصل أحمد عبده على جائزة أفضل لاعب لتكفله بهدفي فريقه في النصر.

وعلى صعيد الجائزة الثالثة، فقد حصلت جماهير نادي الاتحاد على جائزة الجمهور المثالي في الجولة، وهي المرة الثالثة لجمهور الاتحاد خلال الجولات الـ 11 الماضية، حيث سبق أن فازت بالجائزة في الجولتين الرابعة والسابعة كأكثر الجماهير حصولا على الجائزة حتى الآن.

واختيرت جماهير الاتحاد نظير استمرارها في مؤازرة الفريق حتى وهو متأخر في مباراته بهذه الجولة أمام الحزم، مما قاد الفريق إلى إدراك التعادل 2-2.

ويمنح الفائزون بجائزة أفضل مدرب ولاعب 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر (مدرب ولاعب) على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ. أما جائزة الجمهور المثالي فهي عبارة عن درع.