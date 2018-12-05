الزمالك يترقب منافسه في الكونفدرالية

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جدة - عمرو شويل يترقب الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، اليوم الأربعاء نتيجة مباراة العودة بين القطن التشادى وجوميدو بطل توجو المقرر إقامتها على ملعب الأخير فى دور الـ 64 لبطولة الكونفدرالية الأفريقية . ويستهل نادى الزمالك مشواره فى النسخة الجديدة من مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية من دور الـ32 بمواجهة الفائز من القطن التشادى وجوميدو بطل توجو. ونجح فريق القطن التشادى فى تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب أمام بطل توجو على ملعبه بنتيجة 2/0 ليقطع شوطا كبيرا فى التأهل لمواجهة الزمالك بدور الـ 32 . وتقام مباراة الذهاب بين الزمالك والفائز من القطن التشادى وجوميدو بطل توجو أحد أيام 14 و15 و16 ديسمبر الجارى، بينما ستقام مباراة العودة أحد أيام 21 و22 و23 من الشهر ذاته.

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