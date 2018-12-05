شكرا لقرائتكم رئيس الإسماعيلي يسلح لاعبيه بالمكافآت لتجاوز عقبة بطل بوروندي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد المهندس ابراهيم عثمان رئيس النادى الاسماعيلى والمشرف العام على فريق الكرة لاعبيه بمكافأت كبيرة فى حالة تخطى بطل بوروندى فى البطولة الأفريقية و الرجاء المغربى فى البطولة العربية.

ومن جانبهم تعاهد جميع اللاعبين و الجهاز الفنى ببذل مجهود مضاعف خلال المباريات القادمة لمصالحة الجماهير و تعديل وضع الفريق فى جدول الدورى و الاستبسال للوصول الى بعيد فى البطولتين الأفريقية و العربية .

ويستضيف فريق الإسماعيلى مع دقات الخامسة مساء اليوم الأربعاء، نظيره فريق لو ميساجير البوروندى على استاد الإسماعيلية ضمن لقاءات إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، وكان الفريق الأصفر قد قطع شوطًا كبيرًا فى التأهل لدور الـ32 للبطولة بعدما فاز فى لقاء الذهاب خارج الديار بهدف نظيف أحرزه طارق طه.

ويطير الاسماعيلى للمغرب الجمعة المقبلة لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها 11 ديسمبر الجارى فى إياب دور الستة عشر للبطولة العربية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين .