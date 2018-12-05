الجونة ضيفا على الأهلى بالدورى

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جدة - عمرو شويل يواجه فريق الكرة الأول بالأهلي نظيره الجونة على ستاد السلام، مع دقات الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السابعة لمسابقة الدوري العام، والتي تم تأجيلها لانشغال المارد الأحمر باللعب فى دوري أبطال أفريقيا 2018 ، وهى البطولة التى انتهت بخسارة الفريق الأحمر للدور النهائي على يد الترجي التونسي.

ويحاول الأهلى استمرار حصد النقاط فى مشواره للعودة مرة أخرى لمكانته بين كبار الدوري الممتاز، بعد الفوز على بتروجت فى المباراة الماضية بهدف نظيف، خاصة وأن الفريق الأحمر يواجه ظروفاً صعبة، ويعاني من تراجع النتائج و المستوى،خاصة بعد الخسارة أمام المقاولون العرب فى الدوري العام، ومن قبلها توديع البطولة العربية وخسارة اللقب الافريقي قبل ان يستعيد الفريق نغمة الانتصارات أمام بتروجت.

يحتل الأهلى قبل مواجهة الجونة المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن لعب 8 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهم، وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف، ومازال لديه 7 مباريات مؤجلة بخلاف مباراة الليلة.

ويعاني الأهلى قبل مواجهة الجونة من غياب عدد كبير من أبرز نجومه أبرزهم الحارس محمد الشناوى وأحمد فتحى وعلى معلول ومحمد نجيب وحسام عاشور وصلاح محسن وجونيور أجاى ورامي ربيعة، كما يواجه الجهاز الفني للأهلى أزمة أخرى تتمثل فى إجهاد بعض اللاعبين، بسبب ضغط المباريات ،نظراً لوجود عدد كبير من المباريات التى لازالت مؤجلة للفريق الأحمر على المستوى المحلي.

وعلى الجانب الأخر ، يدخل الجونة مواجهة الأهلى بقيادة فنية جديدة، بعد تولى حمادة صدقى وجهازه المعاون زمام الأمور، بعد قبول استقالة هشام زكريا المدير الفني السابق على خلفية تراجع النتائج، ويحتل الجونة المركز الـ14 برصيد 16 نقطة، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة في الدوري لم ينتصر إلا في 3 مباريات وتعادل فى 7 مواجهات وخسر 5 مباريات.

ويرغب حمادة صدقى فى منح الفرصة لعدد من اللاعبين المجمدين خلال الفترة الماضية ،ومنهم محمد ناجي جدو الذى من المنتظر أن يشارك أساسياً ، وكريم سالم، وسيد الشبراوي، وطالب صدقى مدافعي الفريق بالتركيز طوال الـ90 دقيقة أمام الأهلى، وتلافى الأخطاء التى حدثت فى المباريات الماضية، وتسببت فى خسارة العديد من النقاط التى كانت فى المتناول.