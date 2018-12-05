شكرا لقرائتكم إيسكو وفينيسيوس وماريانو أساسيون مع ريال مدريد ضد مليلية بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الثنائي ايسكو وجونيور فينيسيوس لاعبا ريال مدريد الإسباني سيتواجدان في التشكيلة الأساسية لفريقيهما أمام مليلية غدا الخميس في منافسات كأس إسبانيا.

وأكدت صحيفة الآس أن إيسكو و ڤينيسيوس سيبدأون ضد مليلية ومعهما كلا من كيلور نافاس و ماريانو سيعودون للتشكيلة الأساسية عبر هذه المُباراة ومن المتوقع إشراك خافي سانشيز، ريجولين، أودريوزولا وفاييخو أيضاً.

وذكرت الصحيفة أن ماريانو لم يلعب سوى 13 دقيقة منذ قدوم المُدرب سولاري وقد يبدأ أساسياً غداً، حيث أن المُهاجم أُصيب في آخر مُباريات لوبيتيجي مع الفريق وعاد في مُباراة إياب روما وشارك لمدة 13 دقيقة في الأولومبيكو.

تابعت، الآن هناك فرصة ليُشارك لمدة 90 دقيقة ضد مليلية ويأمل سولاري ان يرى الأفضل من جميع لاعبي الفريق حيث سيلعب ريال مدريد 6 مُباريات في 17 يوماً وسينافس على لقب كأس العالم للأندية ويحتاج جميع اللاعبين، مؤكدة أن منذ قدومه من ليون حيث لعب هناك 48 مُباراة وسجل 21 هدفاً ، لم يستطع المهاجم تسجيل أكثر من هدفٍ واحد مع ريال مدريد في 267 دقيقة (9 مُباريات) ولم يبدأ أساسياً إلا في مُباراة واحدة.