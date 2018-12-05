شكرا لقرائتكم ريال مدريد يرفض المجازفة بمارسيلو أمام مليلية بالكأس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض الأرجنتيني سنتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد المخاطرة بلاعبه مارسيلو الظهير الأيسر للميرينجي خلال مباراته أمام مليلية في كأس إسبانيا.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإن سولاري لن يستدعي مارسيلو لمواجهة مليلية في كأس الملك غداً ، سولاري علي أن يقوم باستدعاء فران من الكاستيا بدلاً منه.

أضاف ماركا أن المُدرب الأرجنتيني لا يُريد المخاطرة بمارسيلو الذي عانى من حمل زائد وغاب عن مُباراة ريال مدريد الأخيرة ضد فالنسيا.