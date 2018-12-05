شكرا لقرائتكم رئيس أتلتيكو مدريد: وجود جريزمان بين الوحوش مهم له ولنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إنريكي سيريزو، رئيس أتلتيكو مدريد، اليوم الثلاثاء، إنَّ لاعبه الفرنسي أنطوان جريزمان "هادئ" رغم عدم تتويجه بالكرة الذهبية، أمس الإثنين.

وحلَّ جريزمان، ثالثًا في تصويت الجائزة، التي فاز بها الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ريال مدريد.

وقال سيريزو في تصريحات صحفية، بمجلس بلدية مدريد؛ حيث كان يوقع على اتفاقية بخصوص هدم ملعب الفريق القديم: "تعرفون كيف هي الجوائز؛ من يحصل عليها يسعد كثيرًا، أما من لا يفوزون فيشعرون بنوع من القلق".

وأضاف المسؤول "نحن نعلم أننا نمتلك أحد أفضل اللاعبين في العالم، ووجوده مع 4 وحوش في كرة القدم، مثل ميسي، ورونالدو، ومودريتش، ومبابي مهم جدًا بالنسبة له، ولأتلتيكو مدريد".

يذكر أن جريزمان، قال إنه "محبط"، نتيجة لعدم تتويجه بالكرة الذهبية، إلا أنه رغم ذلك اعتبر أن مودريتش قد فاز بها عن استحقاق.