شكرا لقرائتكم قمة فى أولد ترافورد تجمع اليونايتد مع أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود فريق مانشستر يونايتد إلى "اولدترافورد" فى العاشرة مساء اليوم لاستقبال أرسنال المنتشي بفوزه الكبير على توتنهام، في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تعادل مانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون، بدا المدرب البرتغالي المثير للجدل جوزيه مورينيو راضيا عن أداء لاعبيه لاسيما بعد أن وجد البلجيكي روميلو لوكاكو مجددا الطريق الى المرمى، وأشاد خصوصا بأداء ماركوس راشفورد، وصرح بعد المباراة "علي أن أقول أني سعيد جدا جدا بما قدمه ماركوس راشفورد رغم أنه لم يسجل. في بعض الأحيان، الأهداف ليست كل شيء".

وستكون مهمة الشياطين الحمر صعبة فى الفوز على أرسنال الذى لم يخسر في آخر 19 مباراة بكل المسابقات مع مدربه الجديد أوناى إيمرى، وهداف الدوري الإنجليزي بيير إيمرليك أوباميانج المتوهج هذا الموسم، والذى سجل هدفين الجولة الماضية أمام توتنهام.

وفى باقى مباريات اليوم، يلتقي تشيلسي مع ولفرهامبتون كما يخرج توتنهام لمواجهة ساوثهامبتون، ويحل ليفربول ضيفا على بيرنلي، ويستضيف إيفرتون نظيره نيوكاسل، ويلتقى فولهام مع ليستر سيتي.