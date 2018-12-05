شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأوليمبى يواجه اسبانيا و هولندا و أمريكا فى مارس ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب علي خوض 3 وديات في شهر مارس المقبل خلال الفترة من 18 الي 26 في معسكر بأسبانيا. وتوصل مسئولو المنتخب الأوليمبي لخوض 3 وديات أمام اسبانيا وهولندا و أمريكا في اطار الاستعداد لأمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في نوفمبر 2019 والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020. من المقرر أن يعتمد مجلس الجبلاية برنامج الجهاز الفنى للمنتخب الأوليمبي وإنهاء الإتفاقات على خوض الوديات الثلاث.

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