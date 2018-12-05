شكرا لقرائتكم خبر عن مكافآت كبيرة تنتظر لاعبى الإسماعيلى حال التأهل الأفريقى والعربى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وعد المهندس إبراهيم عثمان رئيس النادى الإسماعيلى والمشرف العام على فريق الكرة لاعبيه بمكافآت كبيرة حال تخطى بطل بوروندى فى البطولة الأفريقية والرجاء المغربى فى البطولة العربية.
ومن جانبهم تعهد اللاعبون والجهاز الفنى ببذل مجهود مضاعف خلال المباريات المقبلة لمصالحة الجماهير وتعديل وضع الفريق فى جدول الدورى والاستبسال للوصوللمراكز متقدمة فى البطولتين الأفريقية والعربية.
ويستضيف فريق الإسماعيلى مع دقات الخامسة مساء اليوم الأربعاء، نظيره فريق لو ميساجير البوروندى على استاد الإسماعيلية ضمن لقاءات إياب الدور التمهيدى لدورى أبطال أفريقيا، وكان الفريق الأصفر قد قطع شوطًا كبيرًا فى التأهل لدور الـ32 للبطولة بعدما فاز فى لقاء الذهاب خارج الديار بهدف نظيف أحرزه طارق طه.
ويطير الإسماعيلى للمغرب الجمعة المقبل لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها 11 ديسمبر الجارى فى إياب دور الستة عشر للبطولة العربية علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.
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