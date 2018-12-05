قصة صور.. جوزيه "بابا نويل" التدريب في الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل البرتغالى مانويل جوزيه، دائرة المرشحين لتولى المهمة الفنية لفريق الأهلى خلفًا لباتريس كارتيرون الذى تمت إقالته لسوء النتائج مع الفريق. وسبق للساحر البرتغالى أن قاد الفريق الأحمر فى عدة ولايات نجح خلالها فى حصد الكثير والكثير من البطولات، واستحوذ وقتها الأهلى على الألقاب سواء على المستوى المحلى أو الأفريقى، حتى أطقت عليه الجماهير عدة ألقاب منها الساحر، وبابا نويل الأهلى.

جوزيه وإسعاد يونس

الساحر جوزيه

جوزيه بالبدلة

جوزيه فى منتدى شباب العالم

جوزيه و سيلفى دجلة

جوزيه واتوبيس الاهلى

جوزيه وتريكة

جوزيه وزوجته

جوزيه وفاروق جعفر

جوزيه وقميص الاهلى

جوزيه ولاعبىالاهلى

جوزيه

فى إحدى المباريات

يرتدى تى شيرت شهيد الأهلى

يستخدم الصافرة فى التدريبات

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