شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يستعين بالجبلاية للتواصل مع محمد صلاح قبل حفل الأفضل فى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لنظيره المصرى برئاسة هانى أبو ريدة للتواصل مع الدولى المصرى محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزى وذلك لترتيب حضوره الحفل المقرر لاختيار أفضل لاعب فى أفريقيا الذى ينظمه الاتحاد القارى.

ويعلن الاتحاد الأفريقى جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا فى الثامن من الشهر المقبل بالعاصمة السنغالية داكار، حيث ينافس اللاعب على اللقب مع عدد من اللاعبين الذى يلعبون فى الدوريات الأوروبية المختلفة.

واقترب اللاعب من تحقيق اللقب خاصة أنه استطاع أن ينال الترتيب السادس فى جائزة الفرانس فوتبول بالإضافة إلى المرتبة الثالثة فى جائزة أفضل لاعب فى العالم المقدمة من الاتحاد الدولى للعبة ومنافسته للعام الثانى على التوالى فى جائزة أفضل لاعب قارى المقدمة من إذاعة "BBC" الإنجليزية، بالإضافة إلى العديد من الجوائز الكبيرة التى يحققها بإنجلترا.

وفشل مسئولو الاتحاد القارى فى التواصل مع اللاعب خلال الفترة الماضية بسبب انشغال صلاح الدائم بمباريات فريقه وهو الأمر الذى دفع "كاف" لطلب المساعدة من اتحاد الكرة والمنتخب، حيث يرغب مسئولو الاتحاد القارى فى تحديد برنامج اللاعب وزيارته المرتقبة التى سيقوم بها الى العاصمة السنغالية داكار.

من جانبه، طالب هانى أبوريدة من الجهاز الإدارى للمنتخب الوطنى التواصل مع محمد صلاح لإبلاغه بالاتصالات الجارية من الاتحاد الأفريقى بشأن الحفل المقبل، مؤكدًا دعمه الكامل لاختيار اللاعب للفوز بالجائزة للعام الثانى على التوالى ليصبح اللاعب الأول فى تاريخ الكرة المصرية والعربية الذى ينال شرف اللقب القارى لعامين متتاليين.

وتواصل الجهاز الإدارى للفراعنة خلال الأيام القليلة الماضية مع محمد صلاح وأبلغوه برغبة عدد من مسئولى الاتحاد الأفريقى للتواصل معه لترتيب حضوره حفل الاتحاد العام الحالى وهو ما رحب به اللاعب وأكد حرصه على الحديث مع أى من مسئولى "كاف".