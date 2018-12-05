تقارير: تغيير وحيد في تشكيل الأهلي أمام الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

استقر محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الجونة في المباراة المقرر لها مساء اليوم على ملعب السلام ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع السابع من بطولة الدوري.

وأفاد مراسل الخليج 365 بالنادي الأهلي، أن يوسف استقر على إجراء تغيير وحيد في التشكيل من خلال مشاركة عمرو السولية بدلاً من حسام عاشور والذي أصيب في مباراة بتروجيت الماضية.

ومن المقرر أن يدفع يوسف بنفس العناصر والتي ظهرت في مباراة بتروجيت من خلال مشاركة شريف إكرامي في مركز حراسة المرمى، على أن يكون أمامه الرباعي أيمن أشرف وأحمد علاء وسعد الدين سمير وكريم نيدفيد.

وفي وسط الملعب سيعتمد يوسف على الخماسي هشام محمد وعمرو السولية ووليد سليمان وأحمد الشيخ وناصر ماهر، بينما سيقود المغربي وليد أزارو الجانب الهجومي للأهلي.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي مباراة الجونة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

خط الدفاع: أيمن أشرف - سعد الدين سمير - أحمد علاء - كريم نيدفيد.

خط الوسط الدفاعي: هشام محمد - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: وليد سليمان - أحمد الشيخ - ناصر ماهر.

خط الهجوم: وليد أزارو.

ويحتل الأهلي المركز السادس عشر بترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 14 نقطة لكن من 8 مباريات، بينما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة من 15 مباراة.