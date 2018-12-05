تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات المتنوعة في الدوريات المختلفة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 08:00 - الأهلي VS الجونة ـ القناة الناقلة: النيل للرياضة الدوري الإنجليزي 09:45 ـ ولفرهامبتون VS تشيلسي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 8 HD 09:45 - فولهام VS ليستر سيتي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 7 HD 09:45 - بيرنلي VS ليفربول ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 10:00 ـ توتنهام هوتسبر VS ساوثهامبتون ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 5 HD 10:00 - مانشستر يونايتد VS أرسنال ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD الدوري الفرنسي 10:00 ـ ستراسبورج VS باريس سان جيرمان ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 6 HD كأس ملك إسبانيا 08:30 - أتليتكو مدريد VS سانت أندريو ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD 10:00 - برشلونة VS كولتورال ليونيسا ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 3 HD

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