رياضة | الأهلي طمعان في كرم الجونة

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يستضيف النادي الأهلي في الساعة الثامنة مساء اليوم نظيره الجونة على استاد السلام في مباراة مؤجلة من الأسبوع السابع ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة بينما يحتل الجونة المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

ويسعي الأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفوز وخطف الثلاث نقاط للتقدم في جدول ترتيب الدوري المصري بعد الفوز على بتروجت بهدف نظيف في الجولة الماضية.

ويصطدم الأهلي بحمادة صدقي المدير الفني للجونة الذي يتولى تدريب الفريق في أول مباراة رسمية بعد رحيل هشام زكريا لتراجع النتائج.

قائمة الأهلي أمام الجونة

حراسة المرمى: شريف إكرامي وعلي لطفي

خط الدفاع: أيمن أشرف وباسم علي وسعد سمير ومحمد هاني وأحمد علاء وساليف كوليبالي

خط الوسط: هشام محمد وعمرو السولية ومؤمن زكريا وأحمد الشيخ وإسلام محارب وميدو جابر وكريم نيدفيد وناصر ماهر وأحمد حمدي ووليد سليمان

خط الهجوم: مروان محسن ووليد أزارو

وعاد إلى قائمة الأهلي أمام الجونة مؤمن زكريا وأحمد حمدي وساليف كوليبالي، بينما استبعد محمد يوسف 11 لاعبًا لأسباب مختلفة.

وضمت قائمة المستبعدين محمد الشناوي وعلي معلول ومحمد نجيب وأحمد فتحي وحسام عاشور وصلاح محسن للإصابة وصبري رحيل وأحمد ياسر ريان ومصطفي شوبير وأحمد حمودي ومحمد شريف لأسباب فنية.