شكرا لقرائتكم جروس يرفض إجراء تعديلات جذرية فى تشكيل الفريق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، إجراء تعديلات جذرية فى تشكيل الفريق الأبيض أمام المصرى فى مباراة الغد حيث سيكتفى بعودة محمد عبد السلام لقيادة الدفاع مع محمود علاء بجانب عودة طارق حامد لقيادة الوسط مع التونسى فرجانى ساسى بعدما تغيبا عن الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بالبطولة العربية نظرا لإيقاف طارق حامد وعدم قيد عبد السلام بالقائمة العربية فيما ستكون التغييرات الأخرى مثل الدفع بمصطفى فتحى على حساب إبراهيم حسن وبهاء مجدى على حساب عبد الله جمعة وهو ما سيحسمه فى المران الأخير اليوم قبل مواجهة الغد مع الفريق البورسعيدى.

تأتى رغبة جروس فى عدم إجراء تغييرات جذرية حتى لا يتأثر الفريق بتلك التغييرات فى المرحلة الحالية خاصة على مستوى الانسجام بين اللاعبين وسيحسم المدير الفنى ذلك وفقا لمستوى اللاعبين فى التدريبات بعدما أدت الخسارة الأخيرة أمام الاتحاد السكندرى إلى تغيير الخواجة لبعض حساباته على مستوى الخط الأمامى للفريق الذى وضح إنه تراجع فى الكفاءة خلال مواجهة زعيم الثغر ما أدى إلى دراسته الاستعانة بعناصر جديدة.