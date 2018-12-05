جروتر يستعين بمعدات خاصة في مران الزمالك استعدادًا للمصري

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جدة - عمرو شويل أستعان السويسرى توماس جروتر مدرب حراس مرمى الزمالك بمعدات خاصة خلال المران الجماعى للفريق الكروى اليوم أثناء الحصة التدريبية الخاصة بحراس القلعة البيضاء . وقام جروتر بعمل حصة تدريبية خاصة لحراس الزمالك على هامش المران الجماعى المقام حاليا بالنادى حيث أحضر صدادات تم تدريب الحراس من خلالها على سرعة رد الفعل كذلك بعض الأمور الفنية التى حرص المدرب على تنفيذها. ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى مساء الخميس ضمن الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى الممتاز بملعب برج العرب بالإسكندرية . في سياق مختلف لم يشارك محمد عبد الغنى مدافع الزمالك فى المران الجماعى للفريق الأبيض اليوم بسبب معاناته من إصابة ليؤدى برنامج علاجى وتأهيلى تحت إشراف الجهاز الطبى . ويعانى محمد عبد الغنى من الإصابة بجرح فى القدم ليؤدى تدريبات تأهيلية فى الجيم على هامش المران الجماعى للزمالك بناءا على تعليمات الجهاز الطبى . ويغيب محمد عبد الغنى عن مباراة الزمالك المقبلة أمام المصرى مساء الخميس، بينما يقود محمد عبد السلام دفاع الزمالك الفريق في هذا اللقاء. ويختتم فريق الزمالك استعداداته لمواجهة نظيره المصرى غدا الأربعاء بملعب برج العرب بالإسكندرية الذى سيستضيف اللقاء. ويعلن الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى جروس قائمة مباراة المصرى اليوم للسفر إلى الإسكندرية صباح الغد وخوض آخر التدريبات بملعب برج العرب. ويتصدر الزمالك مسابقة الدورى برصيد 32 نقطة ويسعى للفوز أمام المصرى لمواصلة الهيمنة على صدارة البطولة المحلية .

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